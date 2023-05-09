針對大巨蛋一、三壘側應援區部分，議員質疑過小且可能有危險一事，遠雄集團副總經理楊舜欽則表示，球員休息區蓋板還沒蓋上，護網也還沒拉起來，到時候若要增大應援區的空間應該不會是大問題。（丁上程攝）

大巨蛋內野座椅顏色彩灰白色系，議員實際在場地內傳接球，即使現階段用塑膠椅套遮住，仍舊會有「吃球」的狀況。（丁上程攝）

針對外界詬病大巨蛋外野螢幕太小的問題，遠雄方面也在左右外野各多設置了較小的螢幕。（丁上程攝）

針對大巨蛋外野螢幕遭詬病太小一事，遠雄集團副總經理楊舜欽則表示，該螢幕已是現階段全台球場中最大的螢幕，且已經與結構技師討論，未來是否採取外掛螢幕的方式增大螢幕。（丁上程攝）

台北市議會教育委員會9日上午前往大巨蛋體育園區進行視察，其中針對日前遭到詬病的「外野螢幕太小」、「座椅顏色恐吃球」以及「一、三壘側應援區太小」等狀況，民眾黨議員陳宥丞更帶著棒球及手套實地進行傳接球，也發現確實會有「吃球」的情況，應援區也確實偏小，不符合現階段職棒隊伍應援團的規模。

教育委員會9日針對大巨蛋進行勘察，其中勘查動線來到大巨蛋內野草皮時，民眾黨議員陳宥丞與國民黨議員詹為元也現場開始進行傳接球。而在接受媒體訪問時，陳宥丞直言，即使現在大巨蛋內部燈光未全開、座椅還有椅套較為霧化的情況下，還是會有吃球的情況，因此可以確定大巨蛋未來開打後，如果全場都是白色的座椅，對於球員的安全有很大的影響，不應該等到開打之後再來調整。

陳宥丞說，他們有另外觀察到一個點，就是現階段的一壘及三壘側應援區太小了，不符合現階段職業球團應援團的使用需求與站位，甚至可能有一定的危險，「看起來比台灣其他的球場都來得淺，應該」

民眾黨議員黃瀞瑩則指出，以球迷的角度來看，外野的大螢幕確實有點小，畢竟以大巨蛋這樣的量體來說，到時候有大量的球迷入座，以及啦啦隊的成員進駐後，相信螢幕大小應該要再調整一下。

詹為元則表示，現場試投的狀況來說，球在人工草皮的彈跳狀況相當穩定，但座椅顏色與巨蛋天花板確實會有吃球的問題，「其實巨蛋頂是比較偏白色，各國巨蛋都一樣，高飛球是會被吃掉的，但是如果連座椅都是淺色系，球是很容易消失在視野當中，相信對球迷跟球員來去都是很大的挑戰。」

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，外野螢幕的部分已經是全台灣最大，雖然是10幾年前的設計，不過收到意見後已經與結構技師討論，未來在可承受範圍內做加掛螢幕的處理；至於座椅顏色可能「吃球」的問題，楊則解釋，由於現階段場地燈光還沒全開，燈光色溫可能不太一樣，未來會藉由試辦賽的方式進行測試，若真有需要會進行改善。

至於針對應援區過小的部分，楊舜欽則表示，由於一、三壘側的球員休息區蓋板還沒蓋上，護網也還沒拉起來，到時候若要增大應援區的空間應該不會是大問題。