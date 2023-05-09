台北捷運公司為拓展業外收入，增設Metro Corner微型商場等。民進黨台北市議員許淑華9日表示，對於北捷於付費區外設攤沒意見，但接獲民眾陳情指，捷運忠孝新生站付費區內也設攤，為2.5萬租金出賣公安疑慮。北捷回應，未來主要以非付費區和站外優先設攤，類似市集也會請內部公安單位來評估有無安全疑慮

許淑華於議會交通部門質詢中質疑，接獲民眾陳情指，捷運忠孝新生站付費區內設有攤位，該站使用人數高，如發生緊急狀況恐有公安疑慮，付費區外設攤增加收入沒有意見，但付費區內是否適合擺攤？北捷總經理黃清信回覆，忠孝新生人流數約4萬人，依管理辦法明定，付費區或禁止飲食區禁止販售食品、飲料、檳榔、香菸及口香糖。

消防局則說明，消防安全大概分為建築法規和消防法規，攤位剛好在室內消防栓旁邊，原則上會要求攤位不能擋住室內消防栓的開啟或操作，至於會無影響到寬度，則涉及到建築法規在避難審查的計算。

許淑華批評，北捷去年11月4日修改「捷運場域商業展售」實施辦法，設攤位置包含捷運車站及周邊範圍，等於開了大門，未來所有捷運站內都可以擺攤，捷運站變成商場，並依「商業展售申請書」，要求廠商自行負責排隊秩序。北捷出賣公安疑慮只為2.5萬租金，實在太扯，認為北捷應斟酌社會觀感，付費區內連通道停止設攤。

黃清信表示，疫情後只有在忠孝新生站中和新蘆線、板南線連通道，做2檔商品展售，販賣內容為文創飾品、手工品，攤位並沒有擋到室內消防栓，但北捷也非常重視公安，就先停止於付費區內設攤，未來主要以非付費區和站外優先，類似市集也會請內部公安單位來評估有無安全疑慮，「捷運場域商業展售」實施辦法也會滾動式檢討。

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