蔡政府防疫期間決策引發諸多批評，擋疫苗及護航高端等舉措至今爭議不休。鴻海創辦人郭台銘今(9日)更爆料，他在2021年6月間曾接到時任總統府秘書長李大維的電話，還以一句「這個大小姐說，你還是不要買了」勸他打消買疫苗念頭，網友氣炸出征總統蔡英文臉書狂酸「大小姐」。

近日郭台銘再提蔡政府當年擋疫苗爭議，總統府於7日晚間急忙澄清「絕對沒有人阻擋採購疫苗」。郭台銘今(9日)在臉書再爆料，直指2021年5月時，考量疫情嚴峻讓不少國人染疫身亡，他急忙向政府表達採購疫苗意願，與政府代表李大維溝通無數次，不料對方卻在6月17日致電勸退表示，「這個大小姐說，你還是不要買了！」

此段控訴曝光，讓網友爆氣出征蔡英文臉書，痛批「出來解釋，為什麼擋疫苗？」、「大小姐出來打球了～李大維當球」、「擋疫苗如果有比賽，妳一定第一名」、「蔡英文說沒擋疫苗自欺欺人真可悲，趕快下台啦！」

PTT鄉民也狠酸「大小姐不准你買，不然怎麼飆股？」、「你各位再繼續投綠共阿」、「當時有能耐擋疫苗的也只有英皇」、「民主詐騙造謠黨什麼都幹得出來」、「台灣韭菜的命真慘！」