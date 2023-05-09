女星伊能靜出道多年，與小10歲男演員秦昊的婚後生活也十分幸福，然而，在去年卻屢傳婚變傳聞，即便多次澄清仍有網友質疑。對此，她在近期於微博上曬出長文吐露心聲，近日更與秦昊戲中扮演的角色「龔彪」隔空尬舞，逗趣放閃的畫面笑翻一眾網友。

秦昊演出的電視劇《漫長的季節》於日前播畢，其主演角色「龔彪」的討論聲浪卻依舊不低。近日，伊能靜在個人社群上曬出與「龔彪」隔空熱舞的短片，只見畫面中，伊能靜與「龔彪」同框出現，並讓身體沉浸在音樂中一同熱舞，而她穿著一身紅色長袍，妝髮精緻美麗的模樣，也讓網友大呼性感，而後她更將紅袍脫下，身上僅留下黑紗短裙，凹凸有致的身材讓網友看傻了眼。

尤為有趣的是，由於秦昊在劇中，大肚子以及自信模樣相當引人注目，因此有不少網友笑稱伊能靜的「絕美身材」輸給了龔彪，無法展現出該舞蹈扭動肚子的精隨，留言：「還是胖的看得帶勁」、「這局你輸了，雖然你是一個很有女人味的女性，但這舞蹈你還真沒他跳得騷氣」、「沒肚子，跳不出那味。」

事實上，伊能靜近期屢屢與秦昊隔空互動，不僅曬出長文，吐露與他「零互動」的真實心聲，更多次為秦昊的新劇宣傳，而秦昊則是在伊能靜出遊時，大氣表示：「玩得開心，刷我的卡。」如此大放閃光彈的行為獲得網友的一眾好評。