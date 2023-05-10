近日台北市內湖區發生一起醫療暴力事件，影片中一名男性病患家屬在病房區和醫生發生爭執，因家屬要求醫生開立巴氏量表未果，醫生認為未符合開立標準，男子一氣之下數次朝醫生揮拳，周遭醫護人員見狀立刻拉開兩人距離，但醫生一度被打到眼鏡掉落，事件曝光後引發外界討論，藝人唐從聖透露常去三總醫院，嚴肅直言：「無論如何，都不應該在病房對醫護人員幹醮(譙)或動手」。

藝人唐從聖今（10日）在社群平台發文討論三總發生的醫療暴力事件：「這家醫院我常跑～醫生都很有耐心和愛心，這個病房我家阿母有住過～護理人員很和善、很客氣，會發生這種事真的很遺憾，竟然有病患家屬在病房裡失控大暴走，用語言和肢體的暴力傷害醫護人員」，做為家屬他能感同身受照顧病人的身心煎熬和經濟壓力，也能體會感情上的負擔，深知病患的家屬確實會很辛苦，他也強調「但是無論如何，都不應該在病房對醫護人員動手」。

貼文一出，引發不少網友讚同：「醫護人員很辛苦，為什麼就是有人對辛苦的醫護人員動粗或是言語不尊重」、「醫護人員們真的很辛苦！需要多體諒！照顧者也辛苦需要互相體諒、包容！而不是責備醫護人員們！因為醫護人員們也是人生父母養的」、「期待雙方都能友善溝通，心平氣和」、「醫師本來就可以拒絕開巴氏量表」、「沒怎樣，就去關一下，罰款冷靜一下」、「醫院直接列為拒絕往來戶就好，留給醫護安全工作的職場」。