「川味乾鍋鮑魚粽」以「川味乾鍋」為靈感打造，滿足嗜辣者的喜好。（大地酒店提供）

「奇岩麻油雞酒粽」每顆米粒都能吃得到濃郁酒香，是招牌菜「麻油雞酒飯」的完美延伸。(大地酒店提供)

搶攻疫後第一個端午節，北投大地酒店推出「2023端午極鮮粽」禮盒，今年的粽子口味，是根據老饕推薦，以館內「奇岩一號」餐廳經典的「稻香大地牛」、「麻油雞酒飯」、「川味乾鍋」等菜色設計出三款特色風味粽。其中的「大地海陸雙珍粽」更是重達1.1公斤，外型與重量比一般粽子大上不少，堪稱「King Size的巨粽」。5月15日前預購享早鳥優惠價，而單筆消費滿10000元，台灣本島冷凍宅配直接免運。

「大地海陸雙珍粽」以「奇岩一號」餐廳的經典「稻香大地牛」入料，單顆重達1.1公斤，適合5到6人共享。這款巨粽以稻草梗捆綁，使用熬製多時、入口即化的「稻香大地牛」直接入粽，再搭配獨門醬汁滷製的「吉品鮑魚」，可同時品嚐到微微稻香的牛小排和新鮮海味的高級鮑魚， 單顆要價2880元，附贈保冷袋。

另一款「川味乾鍋鮑魚粽」以餐廳的特色料理「川味乾鍋」為靈感設計，將蓮藕、香菇、花菜干等食材，加入特製的乾鍋配方拌炒，最後放上一整顆鮑魚。這款由行政總主廚李昭明精心研發出的重口味粽子，麻香迷人，滿足嗜辣者味蕾，是「奇岩一號」獨具風味的最新產品。5入一組原價1480元，早鳥價1380元，附贈大地保冷袋。

此外，餐廳人氣精選的「麻油雞酒飯」也變身端午節限定的「奇岩麻油雞酒粽」，以百年老店的黑麻油煸炒老薑片，搭配猴頭菇、蓮子與雞腿肉，用料豐富，蒸過後的麻油香更添風味，每顆米粒都能吃得到濃郁酒香，是美食評鑑認證「麻油雞酒飯」的完美延伸。「奇岩麻油雞酒粽」5入一組原價1480元，早鳥價1380元，附贈大地保冷袋。