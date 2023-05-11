許多人都希望工作時能夠保持心情愉快。一位女子表示，自己上班時偶爾會跟同事聊天聊得很開心，主管也會加入一起聊、一起笑，沒想到最近主管卻表示她很不符合部門氛圍，讓她覺得相當無奈，「所以我要每天愁眉苦臉哭著上班嗎？」對此，許多內行人分析主管可能是暗示她上班太吵，要她別常常聊天。

原PO在Dcard以「主管希望我能憂鬱點」發文指出，她有時會在上班時間跟同事聊天，主管也會加入一起聊、一起笑，沒想到近日主管卻發出警告，說原PO每天上班很開心，很不符合部門的氛圍，讓原PO相當無奈，雖然她能理解主管有工作壓力，「但我第一次聽到要求員工上班要憂鬱不能太開心，所以我要每天愁眉苦臉哭著上班嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「說不定是怕隔壁部門看到你們太爽？或者怕引來其他人的窺探嫉妒搞事？」、「做自己就好！也許你不適合這團隊？快跳槽」、「其實，只要上班夠久，自然就會憂鬱了…」、「因為他會被他的主管覺得沒在管理，欸沒錯，老人的腦袋就是凶啊、罵啊、盯啊，才叫主管的樣子，員工才會全力以赴」。

不過也有許多內行人透露主管用意，「應該是妳太吵了，以前有同事就是上班愛聊天，主管被老闆釘，然後叫同事不要太常聊天，有時要聽得懂人家的暗示」、「不是憂鬱，他是希望妳嚴肅點」、「若是我會覺得妳很吵，我是來做事情的，事情都沒做完，哪來的時間跟妳聊天」、「我也覺得是太吵，主管只是委婉說詞，我八婆同事嗓門很大，每次講話整個辦公室都聽得到，主管是說她太活潑了」。