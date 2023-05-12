日本桌球天后福原愛2年前和江宏傑閃電離婚，由於她離婚前就被拍到和橫濱男過從甚密，兩人雙雙離婚後又大方在一起，讓許多觀眾對她好感盡失，日本週刊報導，福原愛恢復單身後，仍有位大陸金主力挺，不僅請她參加廣告代言，還請出名車接送她出席中日外交50年活動。昨(11日)福原愛無預警曬照暗示人在上海，引來外界猜測她此行目的是否與見金主有關。

過去在日本觀眾心目中形象極好的福原愛，2021年鬧出離婚出軌傳聞後，引來不少網友坦言對她失望，但她仍被拍到住進億萬豪宅，外出還有勞斯萊斯代步，《女性自身》後來循線訪問到福原愛背後的大陸金主，對方表示只是商業夥伴關係，才會提供福原愛名車，並邀她代言，更強調看好福原愛在大陸的高人氣。

未料，近日媒體進一步報導，福原愛受邀上節目《感謝祭23春》，就有體育記者表示，節目中大多數的藝人都是B咖，不符合她的身價，再加上福原愛似乎經濟出狀況，最近低調「棄守」跟橫濱男的愛巢，當地房仲表示：「今年3月起該房產以開價每月200萬日幣（約45萬台幣）的方始開始公開招租，據知福原愛購買時貸款了2億日幣（約4600萬台幣)，如果每個月可以多得到200萬日幣，就可以償還每月的貸款」。

昨福原愛發文，寫下：「大家來猜猜我在哪」，有人開玩笑說：「肯定不是上海，更加不可能是外灘」，福原愛回應：「您說的對」，粉絲開心歡迎說：「歡迎回國呀」，她興奮說：「回來了」，並分享和大陸粉絲的合影，感動說：「好久好久沒見面了，我的第一個中國的粉絲，不管什麼時候都想到我（還有石川），在中國比賽日本比賽不管在哪，主要能請假，人能到的時候一定在球館給我加油，人不能到的時候，生日蛋糕記（寄）到家裡祝福我，關心我身體寄口罩，中秋節寄月餅，哎喲～小湯你是我（跟石川）的粉絲團長，今天能跟你一起吃烤串兒，我老開心了」，引來其他粉絲也留言興奮求偶遇。