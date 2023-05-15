大陸女星李小璐在16歲獲得金馬獎最佳女主角肯定，之後也拍了許多影視作品，豈料2017年卻爆出偷吃老公賈乃亮演藝圈好友PG One，2019年正式離婚獨自扶養女兒，然而，力求復出的她經常在社群曬出熱舞短片，但網友所關注的焦點並非她，而是她豪宅的內部裝潢。

李小璐自從被爆出偷吃後名聲一落千丈，之後便透過社群抖音分享跳舞以及與女兒的生活日常，然而，從李小璐這段時間上傳的影片多都在家裡拍攝，據悉李小璐的家位於北京朝陽區的豪宅地段，售價約2千多萬人民幣（約8800萬新台幣），屋內寬敞及華麗的裝潢不禁引起網友關注，天花板上掛著奢華的水晶燈，牆邊還擺放著鋼琴，其中豪宅內還有獨立KTV房，可以容納多人在內唱歌玩樂，讓網友直呼李小璐即使遭封殺，生活仍過得不錯。

李小璐拍片時豪著裝潢意外引起討論。（圖／擷取自李小璐抖音）

事實上，李小璐是金馬獎史上最年輕影后，但在2017年爆出婚外情，2019年離婚賈乃亮後，偷吃形象也讓她少了大量工作機會，而恢復單身後的她感情狀況也備受矚目，雖過去都曾傳出她與PG One藕斷絲連，或是跟前夫賈乃亮復合傳聞，但都遭到她否認。

此外，形象全毀的她，在每次發出的影片底下都會有酸民前來留言，有次女兒甜馨看不下去，竟用自己本人的帳號回應「能不要瞎評論嗎，看就是了，抖音是為了讓你們開心的不是語言攻擊的，謝謝」引發大陸網友大讚她「好可愛啊，好有禮貌的小女孩」、「甜馨最棒了，又懂事又漂亮」、「一個孩子都比這些網友懂事」。