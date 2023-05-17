葉全真（右2）向禾浩辰（左起）、嚴正嵐、洪都拉斯介紹在地美食。（MyVideo提供）

最新一季的實境綜藝《花甲少年趣旅行》由洪都拉斯、葉全真、禾浩辰、嚴正嵐組成，禾浩辰、嚴正嵐近日接受專訪，禾浩辰分享自己是喜歡旅行的人，很期待可以藉由旅遊認識新朋友。嚴正嵐分享，之前曾和前輩洪都拉斯一起拍過戲，當時覺得對方溫和又文靜，但透過這次旅行，發現他的另一面，「這次遇到的洪哥一點都不文靜，還很危險、很過動，在劇組時也不敢直呼洪哥『都拉斯』，很開心可以在《花甲》真正認識都拉斯！」

禾浩辰和嚴正嵐一致公認洪都拉斯是旅程中炒熱氣氛的開心果，禾浩辰表示因為洪都拉斯絲毫不怕生，「旅遊時可以光明正大賣臉！意外幫團隊省錢。」嚴正嵐則形容洪都拉斯：「像調皮的大男孩，拼勁不輸年輕人。」她也提到旅程中與洪都拉斯發生的趣事，「集合時間到了，洪哥卻還在髮廊洗頭，最後大家一起氣噗噗的去髮廊幫他沖水、按摩嚇他，一起哭笑不得很開心。」

葉全真此次在團隊中發揮溫柔內斂的特質，禾浩辰說：「葉子姐是穩定洪哥的關鍵人物。」嚴正嵐則大讚葉全真：「外表是仙女但卻很爽快像俠女一樣，又超接地氣的在照顧身邊的人，好喜歡她！」禾浩辰則是看到嚴正嵐的貼心，「雖天真無邪，仍母愛噴發的照顧我們。」嚴正嵐也稱讚禾浩辰：「品味很好，放屁又會迴避，體貼著身邊的大家，吃苦耐勞不喊疼，是超讚的旅伴！」