基隆市田寮河畔仁一路上的停車格，常被附近的鷺鷥「空襲」，搞得滿車狼籍。（張志康攝）

基隆市田寮河畔仁一路上的停車格，常被附近的鷺鷥「空襲」，搞得滿車狼籍。（張志康攝）

基隆市田寮河畔仁一路上的停車格，常被附近的鷺鷥「空襲」，搞得滿車狼籍。（張志康攝）

每到春夏之交，總會有基隆民眾拍下落滿鳥屎的車子上傳到社群網站，有趣的是，仔細看車牌，總會發現這些車子大多來自台北或外縣市。難道基隆的鳥會挑外地人的車子「空襲」嗎？其實，關鍵在於基隆在地人，絕對不會把車子停在美猴橋到富狗橋之間的停車格。

其實關鍵在於，在基隆市田寮河畔的行道樹上，棲息著上百隻的鷺鷥，尤其集中在富狗橋到美猴橋兩岸的仁一路及信一路。基隆在地居民大多知道在春夏之交，正是鷺鷥築巢的繁殖期，多半不會把車子停在這一段的田寮河兩岸。

但對於外地的民眾來說，因為這一段距離愛四路夜市及廟口夜市很近，只要看到停車位，就會開開心心地停下車子，等逛完回頭看到愛車，往往欲哭無淚。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，在田寮河兩岸棲息的都是鷺鷥科的鳥類，有小白鷺、夜鷺、牛背鷺和黃頭鷺等，原本這些鳥兒只在金雞橋旁的第一顆行道樹棲息，但近幾年下來因為食源較近，田寮河富狗橋到美猴橋之間的行道樹上，就有了愈來愈多的鷺鷥。

陳瑞濱透露，原本這些鷺鷥是住在東岸高架橋旁西定河迴船池的大樹上，但3年前基隆市政府進行西定河整治工程，將原本的大樹砍掉興建沉砂池，這些鳥兒便就近將棲息地轉移到田寮河兩岸。

也因為正值鷺鷥的繁殖季，陳瑞濱說，近來動保所也常接獲民眾在田寮河畔拾獲從巢上掉下來的學飛幼鳥，動保所也透過野放或是託人照顧的方式，讓這些落巢的幼鳥能夠平安長大。

基隆市環保局也表示，為了維護市容，清潔隊會以高壓水槍噴洗人行道、路面鳥屎，避免造成環境污染。