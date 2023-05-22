同時，人行22日進行人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00％，與此前持平。今日有20億元逆回購到期。

LPR利率一般由MLF利率與銀行加點形成，由於本月MLF利率保持穩定，本月LPR公佈之前，業內普遍預計大概率保持不變。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華此前指出，今年前四個月信貸數據表現強勁，尤其是企業中長期貸款延續擴張態勢，反映目前利率水平整體處於合理區間。同時，近年來銀行淨息差壓力持續增大，部分銀行淨息差已跌破警戒線。兩方面因素疊加，短期LPR調降門檻仍偏高。