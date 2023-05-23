金管會今年3月資料顯示，悠遊付用戶數達221萬人，不過今（23）日14時許，悠遊付APP突然傳出系統故障，導致民眾無法出站，而在故障傳出1小時後，悠遊付公司才在臉書粉專發出公告，表示是系統維護才讓部分服務無法運作。

悠遊付公司今日下午16時許，在臉書粉專發文公告，因為系統維護，導致無法使用悠遊付APP的交易服務，受影響的服務包括：生活繳費、嗶乘車、悠遊卡讀卡機等，「造成您的不便，敬請見諒！」而粉專的最新貼文也指出，悠遊付的相關服務已經恢復正常運作。

對此，有苦主在PTT《MobilePay板》發文表示，自己於14時35分左右，因為無法刷悠遊付APP，卡在捷運站裡面10多分鐘無法出站，和捷運站務人員反應後，「只說這是悠遊卡公司的產品跟他們無關」，讓這名苦主相當無奈，直說明天會去申請退票。

貼文一出，讓許多網友覺得無法接受，紛紛留言，「系統維護一般是在深夜，流量最少、影響最小的時候執行。現在的系統維護是？當機？」、「怎麼可以白天維護，要寫報告的呀」、「泡麵打翻然後說系統維護」、「悠遊付的穩定性真的有待提升」、「最近怎麼常常壞掉真的很爛」。