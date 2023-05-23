許多人都會上繳部分薪水，不過如果薪水被爸媽挪用給其他親友使用，可能會引發家庭糾紛。一位女子表示，她從剛出社會就開始上繳半薪給爸媽，沒想到最近媽媽卻要她和雙胞胎妹妹上繳全薪，原來是買了房子的哥哥向媽媽哭窮說繳不出房貸，她想到哥哥結婚時花了爸媽100萬辦婚禮，後來花了爸媽約20萬做試管嬰兒，還靠著媽媽贊助買了約2千萬的中古屋，不知道到底該如何是好，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，哥哥一畢業就結婚了，當時花了爸媽約100萬元辦婚禮，之後由於嫂嫂肚子沒有動靜，媽媽主動提供約20萬元讓他們做試管嬰兒；孩子出生後嫂嫂要求搬出家裡，哥哥又拿了媽媽的贊助湊齊頭期款，買了房齡約10年的三房兩廳2千萬中古屋，直到近日嫂嫂為了顧家、顧小孩喊著要辭職，哥哥因此向媽媽哭窮，說他只能應付生活費和車貸，繳不出房貸壓力大。

原PO提到，她在嫂嫂開始做試管嬰兒時開始工作，由於媽媽說「還沒出嫁都算自己人，薪水就是全家人一起使用，不要那麼計較」，所以只好上繳半薪；讓原PO沒想到的是，哥哥哭窮沒多久，媽媽就傳訊息給她和妹妹，要求兩人薪水全額上繳，還說「不要太計較，吃虧就是佔便宜」，讓她不知該如何是好。

對此，許多人紛紛回應，「如果是我就會回覆：媽咪，妹妹有事要跟你說，因為我已經長大了，要學著自己多獨立一點了，所以我要搬出去了，之後家裡的東西用不到了」、「跟妹妹問一下要不要兩個一起拒絕媽媽，或是乾脆一起合租搬出去，以後只繳固定的孝親費，不然你們之後只會被榨乾，要寵小孩是媽媽自己要想辦法，不是壓榨其他孩子…」。

原PO則透露，雖然她和妹妹薪水不高，不過透過同事得知有房子出租，未來準備和妹妹一起搬出去住套房，「現在就先走一步算一步」。