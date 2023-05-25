綠營立委陳歐珀與im.B詐騙集團涉金援往來，結果民進黨廉政會竟僅給予「警告」一次，引發輿論炸鍋。中廣董事長趙少康直批，這重重打了宣示反黑金的民進黨主席賴清德一巴掌，證明綠營涉貪、跟詐騙集團交好，一點事都沒有，民進黨已是詐騙案共犯，賴清德應該先向國人道歉。

「反黑金成笑話，賴清德先道歉！」趙少康今(25日)在臉書發文指出，綠委陳歐珀接受im.B詐騙集團無償提供大樓當後援會及服務處，跑行程的座車也登記在詐騙案主嫌名下，結果民進黨廉政會開會後，只記「警告」一次，這到底算什麼！詐騙案如此猖獗，國人深惡痛絕，民進黨如此輕率處理，不僅重重打了宣示反黑金的民進黨主席賴清德一巴掌，更證明了在綠營涉貪，跟詐騙集團交好，一點事都沒有。

趙少康強調，民進黨廉政會說，陳歐珀是否涉入吸金、詐騙集團還有待調查，但陳歐珀跟詐騙案主嫌曾國緯熟識，接受其無償提供的房屋及車輛也是事實，這點證明陳歐珀毫無自覺，貪取私利，事後一度還想推卸責任說不熟。廉政會記警告的結果一出，就被網友酸爆「笑死警告」、「乾脆口頭告誡好了」、「下次要打手心20下」、「原來這就是反黑金的黨」。

趙少康提到，過去他擔任議員及立委的時候，也有人說要免費提供座車、司機或辦公室助理，但他全都回絕，自己的辦公室自己出，「這是最基本的廉潔！」且關鍵時刻也不用受制於他人。民代接受民眾陳情、請託都很正常，一切依法辦理，然而中間一旦涉及到錢就會牽扯不清。尤其像這種長期資助、免費提供都要注意，否則就是弊端的開始。

趙少康直批，民進黨台南正副議長賄選案、前中執委郭再欽爐碴案，跟這次的陳歐珀案，民進黨廉政會都是「重重提起、輕輕放下」，反正意思到就好，得過且過，完全無視外界觀感。「絕對的權力使人絕對腐化」，民進黨執政後，權力慾望高漲，很多人靠過去從中獲取利益，不肖人士接近民進黨政治人物來詐騙別人，「民進黨已是詐騙案共犯，賴清德應該先向國人道歉！」