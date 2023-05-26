近年鮮少有影劇作品的范逸臣，在《八尺門的辯護人》中和金鐘雙料視帝李銘順軋戲，他飾演出身八尺門的副船長，是第一次以阿美族原生身份演出角色，為此他除了在母語台詞上下足苦功，還刻意把膚色曬黑、四肢練得粗壯。他在劇中因為不諒解李銘順替命案兇手辯護，將他視為死對頭，2人有多場用族語對罵的衝突戲，「我可以用我自己原本的身分和血統去詮釋這個角色，這是最打動我的原因」。

族語講得相當流利的范逸臣，雖然在台詞上下了許多苦功，但因為劇本內有些不常用到的語法，他在現場還是需要跟族語老師或是其他演員反覆討論，殺青後還有少數台詞需要重新錄音。「這是我第一次用母語演戲，希望自己可以自然地表達，我有責任要把母語說得更準確」 。

黃健瑋在《八尺門的辯護人》演出立法委員，酗酒又驕傲的個性讓他樂得殺青。（鏡文學提供）

近來一躍成為全台女性理想情人的黃健瑋，在劇中顛覆形象，飾演執政黨立法院黨團總召的立法委員「蔣德仁」，他坦言自己很不喜歡這個角色：「蔣德仁是一個非常驕傲的人，驕傲的人通常會產出很多情緒，像是貪吃或酗酒，他會因為得不到想要的東西而憤怒。」雖說如此，專業的他仍是將這角色詮釋得活靈活現，但戲份一殺青時黃健瑋竟忍不住大呼：「我好快樂！」

他和李銘順先前並不相識，這回拍戲前有透過共同好友莊凱勛牽線碰面，劇中有場在居酒屋的喝酒對手戲，黃健瑋笑說他和李銘順就真的喝了一晚上的酒，因此喝出了好交情：「我覺得演員跟演員不需要認識多深，在現場對到了就是對到了，很幸運！」

《八尺門的辯護人》描述一樁外籍漁工兇殺案意外牽扯出環環相扣的社會議題與人性糾葛，在象徵公平正義的法槌之下，交織著相互牽制的手，彷彿誰都無法與這場審判脫離關係。將於7月2日起每週日晚間九點，於中華電信 MOD、Hami Video影劇館＋及公視主頻獨家首播。