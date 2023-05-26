乱彈阿翔（左一）第1次出旅遊外景節目。（鬧著玩提供）

由浩角翔起、顏永烈投資的網路頻道「鬧著玩」已邁入3年半，33萬訂閱人數獲得YouTube頒發白銀級創作者獎牌。頻道創立至今發想出「大叔旅遊」主題很受歡迎，特色只限男生且沒有企劃、助理、編導跟隨、全程只有攝影師，攝影師也限定是男生，顏永烈說：「當初只是想看看一堆男生如何自己照顧自己、會怎麼玩樂，想不到影片推出意外受到好評。」

「大叔旅遊」昨出發前往印尼峇里島，還加了1位重量級來賓乱彈阿翔，浩子說：「當初大家在討論要怎麼玩峇里島時，我就想到要找阿翔老師。」團隊人員覺得乱彈阿翔應該不會出外景會被拒絕，沒想到浩子一通電話老師秒答應說：「好啊！很開心耶！」

這是乱彈阿翔第1次出旅遊外景節目，印尼辦事處超禮遇鬧著玩的大叔團，還派人專程從台北一路隨行到峇里島，一落地馬上就發生趣事，印尼海關指著阿翔叫他走當地人通道，大夥笑說阿翔根本就是回家。

這趟印尼峇里島「大叔旅遊」成員有浩角翔起、顏永烈、乱彈阿翔及一位男攝影師，浩子說：「大叔旅遊特色就是沒有女生在旁，這樣男人的話題就可以肆無忌憚的講。」阿翔接著說：「結果4位大叔聊的內容都是失眠、早起與夜尿的問題。」

旅行中導遊一叫阿翔的時候，會有兩人會同時回頭，然後大家就笑成一團，於是為了區分2人，這一趟旅遊亂彈阿翔是翔哥，阿翔是翔弟。峇里島AYANA飯店還特別提供一晚要價30萬的房型讓大叔團入住，而且一人一間，第一個晚上飯店浴缸還放了白色和紅色花瓣。

浩子趁著阿翔和永烈去拍攝夜市的空檔，約了乱彈阿翔一同泡澡，浪漫的共浴畫面加入了2位大叔，被笑成了鴛鴦火鍋，乱彈阿翔才到峇里島第一天就覺得一切都很不真實，直說這一趟旅行也高級太奢華了。