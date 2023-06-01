去年11月聊天機器人ChatGPT在全球亮相後，全球掀起對人工智慧AI技術的狂熱，讓AI晶片巨頭輝達的股價在短短半年就成長近2倍，創辦人暨執行長黃仁勳的聲勢也跟著水漲船高。對此，有專家表示，目前輝達的領導地位相當穩固，但長期來看卻很難預測，因為所有人都積極投資AI領域，有著擊敗輝達的共同目標。

BBC報導，輝達以生產性能出色的GPU圖形處理器而聞名，起初多半用在電腦遊戲上，現在則是發展人工智慧技術的重要基礎，研究及顧問機構Gartner分析師Alan Priestley表示，「輝達是技術領先的市場參與者，能夠實現這種叫做人工智慧的新事物。」

另一研究機構TechInsights分析師Dan Hutcheson則誇讚，「輝達在人工智慧產業的地位就像英特爾在個人電腦（PC）的地位。」在ChatGPT的應用上，微軟在超級電腦中串聯上萬個輝達晶片，並進行訓練與優化。

輝達面臨的激烈戰爭可說是「前所未有」研究機構TIRIAS Research分析師Kevin Krewell提到，「目前輝達的領導地位相當穩固，但長期來看卻很難預測，因為所有人都積極投資AI領域，有著擊敗輝達的共同目標。」

除了超微、英特爾兩個老對手之外，谷歌、亞馬遜、微軟及Meta都在推動AI晶片計畫，不僅如此，許多新創公司如雨後春筍般冒出，包括Cerebras、SambaNova Systems 和已經被英特爾收購的Habana都相當受到矚目。

對此，輝達加速運算部門總經理兼副總裁Ian Buck似乎更關心輝達能繳出怎樣的成績單，「現在所有人都非常需要人工智慧，由這些人決定市場走向。」