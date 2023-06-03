太陽1小時的演出唱好唱滿。（讀者提供）

太陽寵粉十足，還遞給粉絲自己喝過的水瓶。（讀者提供）

韓國天團「BIGBANG」成員TAEYANG（太陽）暌違6年來台，今（3日）擔任在桃園陽光劇場舉行的「So Wonderful Festival」壓軸演出嘉賓，將自己升格奶爸後的首場海外演出獻給台灣，演唱實力超強的他，帶來共12首歌，1小時的演出唱好唱滿，即使跳到汗流浹背，仍無損他吞CD的美聲，讓現場萬人聽得如癡如醉，甚至還有多位粉絲在聽他演唱抒情歌〈眼鼻嘴〉時，忍不住激動落淚。

太陽自彈自唱新歌〈VIBE〉帥氣登場，不過才到第2首歌〈1AM〉時便狀況連連，先是腰上的麥克風發射器掉落，耳機也出現問題，不得不暫停演出，但他臨危不亂向粉絲道歉，更直接從頭再唱一次，誠意十足，接著他立刻用中文打招呼「大家好，我是太陽」，暌違6年來台，太陽開心表示終於可以實現上次說會再度回來的承諾，也激動用中文直呼「好想你們」，又強調要再說一次「好想你們，台灣」。

寵粉的他，全場跑透透，數度走向中間延伸，讓歌迷都能看個夠，甚至還遞給粉絲自己喝過的水瓶，每首歌中間，太陽也數度用中文喊「台灣，我愛你們」，〈BODY〉結束後，他問粉絲「台灣，開心嗎？你們最棒！」不過台下粉絲似乎沒聽懂，頻露出困惑的表情，讓他趕緊收場「總之你們開心就好」，並表示「上次我來台灣，我們有一起唱了一首歌，我想跟你們再唱一次」，加碼清唱〈月亮代表我的心〉。

看到台下粉絲在副歌時，都能跟著大聲應援，太陽大讚「這是我參加過最開心的音樂祭了，我今天很開心，也獲得了很多愛」，不忘引用演出名稱「你們So Wonderful」，並表示「你們對我來說太完美太特別了」，再次承諾很快就會再來台灣，最後又在粉絲熱情的呼喊「安可」下，二度登場，並多唱了歌單上沒有的〈Nightfall〉，並不忘承諾很快就會再來。