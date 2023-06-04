新北市政府持續推動城市減法工程，位於八里區龍米路一段龍米陸橋，經評估後認定使用率過低，因此於昨（2）日深夜進行拆除工程，並於今日凌晨完工，路橋拆除後將在原址設置QR Code地磚，讓民眾與路橋的情感永久留存。
因龍米陸橋使用率低，因此新北市養工處依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，經八里區公所、養工處、交通局、警察局、地方民意代表及里長會勘後取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，確認沒有具體反對意見後決定拆除。
拆除工程於昨日深夜11時開始，順利在今日清晨完成大梁拆除工程，恢復周邊道路通行。養工處說明，路橋拆除後，將在陸橋原址設置QR Code地磚，民眾可以手機掃描連結至「橋誌」了解路橋歷史，即使實體路橋已經消失，但記憶的情感仍可永久留存。
工務局長祝惠美指出，龍米陸橋是新北市升格以來拆除的第49座人行陸橋，拆完後全市將剩下105座人行陸橋，未來將接續辦理三重區正義陸橋等陸橋拆除，並針對使用率低的陸橋持續辦理評估作業，務求提升市容景觀，落實市府和在地居民雙贏的政策。
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