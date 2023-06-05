澎湖馬公亞果遊艇碼頭，是澎湖縣政府將馬公第一漁港轉型招商為休閒專用區，由亞果集團以BOT方式斥資五千萬元新建，2017年6月啟用迄今，含權利金與租金以耗費近億元。但因澎湖縣政府歷年來未落實管理，導致遊艇與漁港爭搶席位亂象外，也間接造成經營業者連年嚴重虧損，無法達成政府與民間企業雙贏的目標。

馬公亞果遊艇碼頭共有45個泊位，區分為ABC三個區，可以停泊100呎以上至65呎以下之船舶。停泊費用則區分為短期停泊（NT$60／呎）以及長期停泊（NT$30／呎），碼頭並提供每個泊位之專屬岸水電於浮動碼頭上使用、另有船舶補給加油服務。

但因澎湖縣政府7年來對於漁港管理上擺爛，以致亞果遊艇碼頭空有設施，但這些帆船和遊艇為躲避收費，通通都到馬公漁港內停泊，甚至衍生與漁船爭搶席位亂象。其中光澎湖科技大學所有的帆船和遊艇，非法停在亞果遊艇港旁的第二漁港內就有3艘。

亞澎遊艇董事長黃裕庭指出，亞果集團自2016年以來已耗費近億元，將原本廢棄的馬公第一漁港轉型成為國際級亞澎遊艇碼頭，並成為澎湖觀光的新地標。但當年澎湖縣政府公告招商，規劃透過民間投資興建遊憩泊區，引進遊艇休閒服務產業，促進澎湖觀光旅遊多元發展，用意雖良善，但未能落實法令明確規範遊艇與漁船分界，以致空有遊艇專用碼頭，遊艇卻捨此不停去與漁船爭搶席位，影響漁民生計不說，經營業者連年嚴重虧損。

澎湖縣政府工務處表示，馬公第二及第三漁港因席位不足，因此相關船舶申請停靠，除緊急避難及相關公務等原因外，縣府皆不同意停泊。近來民眾陳情第二漁港停泊遊艇及帆船，影響既有船隻停泊空間，本府將優先勸導駛離馬公漁港，若不聽勸執意停泊，縣府將依據漁港法第16條及22條規定予以開罰，呼籲船隻不要違法。

至於澎湖科技大學海運遊憩係系主任黃俞升則說，目前停在第二漁港的3艘船，真正屬於遊艇的就一艘，其他2艘因無室內艙空間，在船艇分類上還有模糊空間。但7年來並沒接過縣府公文通知，說這樣停泊漁港是違法的，倘若縣府有這樣要求，就會配合。