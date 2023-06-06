台灣空服員於荷蘭外站遭同組台灣機師言語性騷擾，引發外站能否依《性騷擾防治法》開罰爭論，立委王婉諭籲桃園市政府就事實裁處。桃市府指出，2018年受理類似境外騷擾案時曾開罰，豈料行為人訴願後衛福部以事發地在外站撤銷，市府認為境外性騷擾卻無法可罰，無疑是助長境外性騷擾，強調絕無拒絕開罰，也再度喊話中央修法。

國籍航空女性空服員去年10月於荷蘭當地餐廳遭男性同仁言語性騷擾，委員王婉諭6日召開記者會要求勞動部及衛福部回應本案法律適用疑義，也呼籲桃園市政府應就事實狀況做出適當裁處。

桃市府指出，自接獲申訴以來，即透過勞動局、社會局、法務局與性騷擾防治委員會等相關機關積極商討，以最嚴格謹慎態度處理，並以維護被害人權益為出發點，性騷擾防治委員會3名委員並組成調查小組調查，經約訪當事人後初步認定性騷擾行為成立，並提至委員會審議。

「市府絕無拒絕開罰，而是受限於相關法律適法性而難以突破！」桃市府指出，2018年曾有2空服員指在外站時，於非上班時間遭1名機師言語騷擾，桃市府依《性騷擾防治法》開罰5萬跟6萬，豈料機師提訴願，衛福部訴願委員會就以性騷擾行為發生在境外，不適用我國行政處罰規定而撤銷。市府事後函請衛福部釋疑，卻未獲明確釋示。

市府指出，今年針對本案召開性騷擾防治委員會時，曾探討是否符合《行政罰法》第6條所示的行為地，參考2018年處理類似境外性騷擾卻遭撤銷的先例，最終委員會決議，雖性騷擾案件成立，然就性騷擾行為地及結果地認定，仍認行為發生當下不適感受的「構成要件」結果已發生，行為地及結果地都屬在境外而無管轄權，委員會決定，應建議中央考量實際狀況檢視相關法令，以周延保護被害人。

對於境外發生性騷擾卻無法可罰之困境，桃市府認為是助長加害人於境外性騷擾行為，也違背性騷擾防治法的立法用意，但礙於法規限制與不足，市府呼籲中央主管單位就相關法規範立即著手研議修訂，如於《性騷擾防治法》內規定：「性騷擾行為經調查成立，不問是否發生於中華民國領域內、外，均應處罰而排除行政罰法第六條之適用。」並於修法理由明示特別排除效力，或提供實務執行上明確指引，讓地方政府在執法程序有所依循，若性騷擾行為成立，不論境內外均應裁罰決不寬貸，方能保障被害人權益。

市府強調，未來將與衛福部持續密切溝通、積極爭取，讓此類不適當的性騷擾行為能夠獲得應有的裁罰。

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