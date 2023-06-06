戴佩妮再度入圍金曲歌后，並宣布將在7月開唱。（仁仁娛樂提供）

戴佩妮再度入圍金曲歌后，並宣布將在7月開唱。（仁仁娛樂提供）

「金曲歌后」戴佩妮以《被動的觀眾》專輯入圍金曲歌后及最佳作曲人獎，今(6日)再宣布好消息，將在7月14日舉辦「隨風所遇」演唱會，是她繼《賊》世界巡迴演唱會之後，暌違7年再度開唱。

戴佩妮在去年疫情嚴峻時期推出《被動的觀眾》專輯，撫慰許多聽者的心靈，鐵粉不斷敲碗想聽見她的演唱會，而在發片滿週年之際，她終於實現約定，「隨風所遇2023 Drift World Tour」預計由台北引爆、家鄉馬來西亞收官，中間計畫去到世界各地，有亞洲、北美、澳洲等許多站，之所以選擇台北為巡演起點，戴佩妮表示：「因爲台北是我音樂開始的地方。」

開過小巨蛋萬人巡演的戴佩妮這次選擇小型場地Zepp New Taipei，想藉著零距離更靠近不離不棄的鐵粉們，她說：「這是一場『重聚』，我很期待！期待的不僅是當天的演出，更是想和那個經過一段時間成長、改變、沉澱後嶄新的我們見面。」

演唱會以「風」為主題，區分成「迎風」、「乘風」、「疾風 」、「隨風」4個部分，屆時舞台將會運用不同載體，讓無形的風蔚為有形的存在，場域將充滿大氣的流動及唯美的構圖，預計將是一場非常「風」的演唱會。Live Nation會員可優先於6／8（四）中午12點預購，隔日6／9（五）中午12點在拓元售票系統正式開賣。

而談到近況，戴佩妮日前以佛跳牆樂團身分在廣州開唱，演出到一半，她看到吉他沒插線，想幽吉他手一默說：「他只是帶著吉他出來，但他沒有彈」，沒想到意外爆出「笑果」，因為她口誤將「吉他」說成「吉x」，當她發現失言全場已哄堂大笑，她崩潰趴在電子琴上久久無法起身，並向粉絲求饒說：「這段不要上傳可以嗎？」她懊惱之餘，表示有跟團員說「再也不會出小品了」，沒想到還是「釀災」，最後乾脆大解放，「我們有幾把吉他對不對？」逗得粉絲樂不可支。