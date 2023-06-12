安溥為「時寐」演唱會拍攝海報，看起來簡潔俐落。（聯成娛樂提供）

安溥2月底因急性椎間盤破裂壓迫到神經，緊急住院進行手術，原訂在高雄巨蛋舉辦的「潮水箴言」演唱會也宣布取消。她將於8月啟動「時寐」巡迴演唱會，不過手臂無力，尚未能彈琴跟演奏。她說：「我希望『時寐』是一個巡演，在我波折不斷的人生裡，如果這個演出能變成巡迴的話，一定是靠很多人的幫忙，我的運氣一定也會變了。」

安溥過去十年做的演唱會幾乎都是一次性，沒有認真地開過大型或長期的巡演，「而『時寐』對我來說算是回應這幾年間，一直懷有期待的聽眾；也像是在經歷疫情的時空背景裡，呼應了這幾年我們一起過的一段日子，所以演唱會開在今年，應該滿感人的，有種如夢初醒的感覺。」

「時寐」演唱會內容擷取了安溥這十年間，自己籌備、做企劃、當製作人⋯⋯等演唱會的片段；其中有些曲，是過去大部分聽眾都知道那可能是當次性製作、不會特別在商演或別的地方有機會再聽到同樣的歌曲；有些則是在演唱會發表後得到很多迴響、多人非常希望能夠再聽一次，「所以這場演出應該算是今年夏天，我陪大家告別疫情年代，希望能夠做出一場感人、充滿力量的演出，把我自己也很眷戀的曲目擷取出來，重新做一個如夢似幻的節目」。

特別的是，「時寐」會是一場演唱會，而非「彈唱會」，因為手術的關係，安溥近期還無法自彈自唱，她坦言：「雖然手術傷口因為醫師的專業，復原得比我想像中快，但手的復健還要再花一段時間，手臂無力間接影響我彈琴跟演奏的能力。」她笑稱，演唱會可以「演」可以「唱」，但近期可能還沒有辦法做到彈，希望歌迷等等她。

安溥為演唱會拍攝海報當天，她對於造型感到開心滿意，服裝呈現「莊周夢蝶」的感覺：「有時候人生非常真實的那些經歷，再回過頭去看，彷彿像一場夢一樣，但是在做夢的過程裡面，我們也會很好奇，我們是醒著？還是人生其實真的是一場我們的壯遊，所以特別做了一個如夢似幻的視覺，給人一點點偏意識的型態。」安溥「時寐」演唱會，8／5（六）在台北流行音樂中心、8／12 （六）在高雄流行音樂中心，門票將於6／13（二）中午 12：00 KKTIX正式啟售。