傳出7月舉行的國軍年度重要軍演「漢光39號」實兵操演，將使用桃園國際機場進行演練，還傳要演練反空降。退役中將帥化民6日在《頭條開講》節目強調，傘兵運輸機很容易被打掉，從屏東到桃機仗也早就打完了。所以桃機只要把防空武器部署好，安全沒有問題。解放軍用傘兵的話，會在台北週邊、林口台地這些高爾夫球場，從裡面炸彈開花向外打。對桃機，敵方空軍把我方防空武器打完，直升機下來，就完成佔領機場。

「機場演練用不著實兵啦！就是你把計畫做好、部隊進駐就可以了。」帥化民表示，不知道哪個報導說，漢光演習要準備在桃園國際機場做反空降，真是聽傻了！我們其實沒有傘兵，傘兵裁掉了，自己在寫國防二法的時候，就主張要裁，後來就裁了。

帥化民提到，傘兵是幹嘛用的？是到敵人的後方打游擊，為什麼要裁？因為現在根本空中沒有辦法運輸過去，老母雞那麼慢，一發飛彈打中，運輸機就要死一百多人！自己就是傘兵，你從屏東接到命令，去領傘，領完傘開車到機場，在機場坐在雞肚子下面等，空軍還要開作戰會議，還要部署好空中走廊，等兩三個鐘頭上飛機，從屏東飛到桃園機場，又快一個鐘頭，跳下來？仗早打完了！

「而且只有一把步槍！」帥化民指出，守桃園機場，人家要來攻擊的是直升機的機降，很快，幾分鐘就上來了，所以桃機這邊只要把防空武器部署好，桃園機場是沒有安全問題的。因為傘兵戰力很弱，沒有坦克車、沒有大砲，他是突擊的。像二次大戰，他是突擊一個橋頭堡，把一個橋樑佔住，增援上不來，只好退出去。

帥化民直言，漢光演習我們搞了很多年，不會荒謬到說所有國際機場都停飛、國內機場也停飛，我要演習，你以為你是上海？演習有很多種，實兵，例如在竹圍、八里海邊做反登陸。桃園機場的話，你只要把兵棋做好，晚上航班停了以後，部隊在裡面演習一下就可以了。

「解放軍也有傘兵，但傘兵不會用在桃園機場！」帥化民強調，台北週邊、林口台地這些高爾夫球場，從裡面炸彈開花向外打。對桃園機場，人家空軍把你的防空武器打完了，直升機下來，那就佔領機場了。「所以可能性不高，可是計畫作為要做！」