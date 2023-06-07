雲林縣花生出現結莢數減少、腐爛發芽情況，農民估計損失約3成。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣花生進入採收期，今年初至3月中旬氣溫偏低，正逢1期作花生開花期，低溫不利花生開花授粉，導致結莢數偏低，加上本月花生採收期遭遇多次豪大雨，造成花生腐爛發芽，7日雲林縣長張麗善前往土庫鎮勘查災損，指示縣府農業處立即函請農委會建議救助花生，救助金額每公頃3萬元。

雲林縣今年1期作花生種植面積4209.88公頃，種植面積以土庫鎮596.71公頃最多，其次為虎尾鎮、元長鄉、東勢鄉、四湖鄉、褒忠鄉。縣府接獲農民及土庫鎮公所反映花生受損，立即邀農糧署中區分署雲林辦事處、台南區農業改良場人員進行現勘。

張麗善7日邀土庫鎮長陳特凱等人到土庫花生田會勘後表示，今年花生開花期間，因氣溫偏低影響花生受粉，後來又遇到大雨，確實受災嚴重，縣農業處會立即函請農委會建議救助花生，救助金額每公頃3萬元。

陳特凱說，這幾天陸續接獲農民通報花生出現損傷情形，他與相關人員到現場了解原因，農民大多認為最近並未出現蟲害，應是3月氣溫較低、本月豪大雨造成的，初步估計災損面積約100公頃，失收3成左右。

縣農業處處長魏勝德呼籲，其他鄉鎮如有作物災損情況，請農民第一時間到當地公所通報，縣府彙整各地災損後，將立即邀改良場所及農糧署組成勘災小組進行災情確認，為農民爭取救助。