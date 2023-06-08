台東縣綠島鄉海域有海綿生物產卵，噴出白色顆粒狀的卵，飛散的白色雪花如同海底下雪。拍攝的潛水教練俞明宏表示，這次拍下的桶狀海綿與以往品種不同，至於是哪種品種，需由專家再確認。國立台東大學生科系助理教授段文宏說，海綿在海洋裡有淨化水質的功能，如同海中濾水器。

俞明宏用微距鏡頭攝影機在綠島樓門岩水面下，紀錄到礁石上的海綿在產卵，就像珊瑚產卵一樣，噴出白色顆粒狀的卵，海底世界像是在下雪。由於綠島珊瑚剛結束產卵，又有海綿接著產卵，俞明宏興奮地在網路上向大家公開這難得一見的畫面。

俞明宏表示，這次記錄到的海綿產卵，與過去發現的桶狀海綿產卵不同，也與澎湖和基隆海域紀錄到的桶狀海綿產卵的品種不同，因此這個品種還有待確認。

段文宏說，雖然無法從海綿產卵這單一事件來推論綠島海域的環境變化，但過去紀錄少，其有性生殖也不像珊瑚一般受到重視，因此，本次的紀錄可以有助於更了解台灣周邊海域海綿有性生殖的時間點及相關可能性。

段文宏指出，海綿是一類原始多細胞水生無脊椎動物，組織細胞鬆散，可無性生殖，學界認為很可能是多細胞的起源之一。

段文宏進一步表示，海綿有很好的功能，就是淨化水質，如同濾水器一樣，為當地海洋水質品質的維持。此外，海綿有許多功能，還能將海洋中營養物質從懸浮狀固定下來，作為底棲生物利用。海綿在整個動物界的演化上位於最基部，有一定程度的貢獻。