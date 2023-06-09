孫盛希以「帥姊姊」穿搭風格出席ic! berlin亞洲旗艦店的音樂派對。（吳松翰攝）

柏林眼鏡品牌ic! berlin日前於品牌亞洲唯一概念旗艦店舉辦封店音樂派對，展示全新ic! berlin×Mercedes-Benz（賓士）聯乘系列，並邀請金曲唱作女聲孫盛希與創作才子J.Sheon擔任嘉賓炒熱氣氛，兩人皆以街頭潮流風格的穿搭亮相，前者以白色短版上衣搭配橘色寬褲大露性感小蠻腰，讓她笑說今天自己是個「帥氣姊姊」，喜歡橘色的她則選擇以ic!berlins與Mercedes-Benz聯名系列的AMG 07橘色膠框墨鏡當作「髮飾」戴在頭上，呼應下身褲子顏色、也帶出夏日清涼氣息。

J.Sheon挑眼鏡標準高，除外型好看外，還需要輕盈、配戴體驗舒適，ic! berlin Flanieren ，1萬7500元。（吳松翰攝）

同樣喜歡把墨鏡當作髮箍使用的還有J.Sheon，此次他以略帶橘色的針織衫搭配格紋褲亮相，並以Flanieren系列的透視感橘棕色太陽眼鏡突顯造型感，她透露墨鏡是他平時出門必帶的物品之一，尤其是上節目時更要帶著它，「因為攝影棚的光很強，容易傷到眼睛。」也因此他對於墨鏡挑選上也特別用心，除要好看之外還要夠輕、戴起來舒服，「有時候需要長時間配戴，所以眼鏡的重量也很重要。」

ic! berlin在台北信義新天地A9開設亞洲旗艦概念店。（ic!berlin 提供）

ic! berlin x Mercedes-Benz AMG 07 ，2萬3800元。（ic!berlin 提供）

德國眼鏡品牌ic! berlin於去年年底台北打造亞洲旗艦概念店，選址於台北信義新天地A9，整體店裝呼應品牌重視自然環境的初心，運用天然石材的紋路與植栽綠意呈現大自然的肌理，店內提供ic! berlin愛好者與德國零時差的最新商品，如近期品牌與Mercedes-Benz（賓士）聯乘系列的單品，今年該系列以賓士最新車款VISION AMG為靈感，設計上注入未來感的外型，並以品牌經典「薄紙鋼」材質，呼應F1賽車等級零接縫車體鈑件設計；而有機棉花萃取的醋酸纖維打造，則提供輕盈舒適的配戴體驗。