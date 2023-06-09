性騷案延燒多日，從政界、學界到藝文、教育界多人被爆料，作家、《VERSE》雜誌總編輯張鐵志9日在臉書上自爆：「20多年前，我犯過一個錯」坦言和朋友去KTV唱歌喝到斷片，隔天一位學妹表示被觸碰身體而不舒服，當場寫下道歉信。

張鐵志在臉書上稱自己20多歲時，在KTV唱歌，幼稚地覺得Vodka加了七喜很好喝，很快大家就喝到掛掉，倒在一起。「第二天，一位學妹表示，我在斷片後手觸碰到她身體，讓她覺得不舒服。我當然絕非有意，但深感到無比抱歉與愧疚。我們約出來和她與她的朋友一起見面，我當場道歉。她的朋友要我寫下道歉信。我寫了。」

張鐵志並表示9日再次和該學妹聯繫，「確認事實就是如此，她當時也接受我誠懇道歉，後來也沒什麼問題。」但他表示此事在20年間被扭曲、放大，幾乎摧毀自己的人生，包括曾被寄黑函給媒體或到任職的地方，也導致自己中斷論文無法取得博士學位等。

「20年過去了，一切又重來。」他表示自行將此事公開，「希望這個禁錮我二十年的虛假惡劣的流言可以從此停止。非常謝謝那些曾經聽過這個流言蜚語，但仍然相信我的朋友。更謝謝這位學妹二十多年前接受我的道歉。」

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