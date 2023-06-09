13年前還在讀大學的台灣農村陣線前工作人員黃亭喬4日在臉書指控，台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德在開車送她回家時，牽起手貼臉頰，接著親吻。吳乃德晚間致歉，表示即日起退出台灣民間真相與和解促進會，不再參與公共事務。吳乃德兒子、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表示，他與家人此刻的痛心，無法以文字表達。有網友對此不禁回應，「哎」。

吳怡農9日在臉書致歉表示，他與家人此刻的痛心，無法以文字表達。做錯了事，只有再次道歉。並表示會和父親一起努力以更謙卑、更同理的心，來面對每一個人。

網友回應表示，「哎」、「沒有人可以無視對方意願，做出無禮的行為！沒有人！」、「家人永遠都是家人，勇於認錯才有可能繼續往前走」、「此刻才痛心？13年來睡得如此安逸」、「希望這是唯一一次。好好陪伴吳媽媽」、「無言！」

也有網友感嘆說，「性平教育的事就是因爲從小教育培養不夠，不管哪一代、學校、師生、父母、母子、父子、隔代、手足、朋友、同事、同學、路人、政治人物，目前通通都不夠好，而且是有關整體台灣教育的缺失，除了檯面上的，檯面下的更多，表面上形象很好的，私底下的性別禮儀卻糟糕到難以想像，這一陣子的風波希望能讓台灣的風俗陋習被看見並被強力改正」。

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