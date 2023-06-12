一名男子發現妻子與她的公司男同事，在公司內發生性行為，他提告要求該名男同事賠償。法院審理時，妻子坦承與男同事利用午休時間，在公司不同樓層的殘障廁所嘿咻3次，且或坐在馬桶上或將外套鋪在地上進行性行為，台灣高等法院判決該名男同事須賠償20萬元確定。

人夫提告表示，妻子在去年進入一家知名的網購公司任職而結識該名男同事，但去年4月間對方在該公司大樓殘障廁所與妻子發生多次性行為，侵害他基於配偶關係之身分法益而情節重大，致他身心受有痛苦，須給付精神慰撫金40萬元等語。

法院審理時，人妻向法官坦承與男同事性行為的地點有2次在公司17樓的殘障廁所、1次在13樓的殘障廁所，且因殘障廁所空間有限，本來想說用站著從後面，但因為男同事太高，沒有成功，後來改成對方坐在馬桶上她坐上去，有次是外套鋪在地上發生性行為。

一審及二審都認定，該名男同事多方引誘人妻，發展男女交往關係，並在公司大樓殘障廁所與人妻發生至少3次性行為，行為已超過一般男女交往之分際，破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，判賠人夫20萬元確定。

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