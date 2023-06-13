小S（徐熙娣）今（13日）出席醫美記者會。談到近日的「＃MeToo」風波，16歲就出道的她，特別感謝徐媽媽一路相陪，「我們一決定當藝人，媽媽就辭掉工作，當我們ASOS的司機、保鑣、經紀人，也會陪我們錄製每檔綜藝節目」，她說，多虧徐媽媽的保護，讓她們姊妹倆沒有被騷擾。

大女兒Elly許曦文、二女兒Lily許韶恩紛紛踏入演藝圈，小S表示雖然年代不同，但她還是會盡量到拍攝現場陪伴女兒，「我怕她們不熟悉工作細節，前五次我都會去陪伴，但有時候我也怕會給工作人員壓力，所以當她們習慣後，我就會全權交給工作人員」，她也慶幸女兒目前都受到良好的照顧。

小S今提到Elly將到國外就讀大學，她強忍淚水的說：「她是我的第一個女兒，從小就很貼心，每次想到她要出國唸書就覺得心很酸，我有想過要不要她念大學然後我去讀語言學校，剛好陪伴她」，她想想後又笑說，「但我沒辦法放棄我輝煌的演藝工作，觀眾都很喜歡我」。

好友林志玲日前透露不會回歸演藝圈，小S表示林志玲是充滿智慧的女人，對她的決定都會百分之百支持，「她的小孩很小，現在正是需要媽媽的時候，她也可以好好跟老公享受2人世界」。至於會不會想效法？她則坦言捨不得，「我現在回來主持又這麼受歡迎，覺得放棄很可惜，之後可能會陪女兒到國外一個月，再回來繼續維持我的巨星身分。」