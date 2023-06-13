許多人都無法忍受另一半出軌。一位男子表示，某天他到酒吧找朋友聊天，沒想到情慾流動後意外發生一夜情，雖然他事後馬上封鎖對方、刪除一切聯絡方式，但不知道是否該跟快論及婚嫁的女友坦白。不過不少人發現，男子自稱自己是「不小心」肉體出軌，紛紛怒罵這種事才沒有不小心。

原PO在Dcard發文表示，他跟女友感情穩定、快論及婚嫁，近日他到酒吧找認識的酒保聊天，結果一時情慾流動發生一夜情，過程中女方還很主動；原PO強調，自己精神上100%愛著女友，目前已封鎖一夜情對象，也刪除了聯絡方式，未來不會有任何聯絡，但仍然好奇「不小心肉體出軌了會跟女友說嗎？」，又或是他該默默藏在心底，以免節外生枝。

對此，許多網友紛紛回應，「這種事才沒有什麼不小心，你是XX放在那邊不小心戳到她嗎？」、「你就直接說吧，反正你做愛也直接做」、「不小心多不小心？到底要怎樣才可以不小心肉體出軌，阿X師喔？」、「爛就爛，還說不小心，你的XX會自己去找洞鑽嗎？」。

不少人則指出，除非原PO是遭到強制性交，否則都無法符合他自稱的「不小心」，「所以你的『不小心』是你被下了藥綁起來動彈不得，然後女生直接給你X上去嗎？不然我真的不懂有什麼好不小心的欸，你的身體會違背你的意識行動嗎？還是你當下被鬼附身了？出軌就出軌，哪有什麼不小心，不要為自己的行為找藉口，還有拜託放過你女友」、「無法接受！又不是被強X，所以根本不是『不小心』，拜託你放過你女友…」。

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