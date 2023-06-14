ASICS GEL-RESOLUTION 9 COLLABORATION WITH HUGO BOSS，5280元。（ASICS提供）

ASICS GEL-RESOLUTION 9 LIMITED EDITION，4680元。（ASICS提供）

疫情後健身風潮盛行，民眾到戶外運動自然需要舒適的配備，讓自己能更盡情享受揮汗快感，相關裝束、鞋履銷量也較去年上升至少1成以上。lululemon近期宣布再推Road to Trail 全新跑步服飾系列；ASICS則開賣兩款全新的GEL-RESOLUTION 9網球鞋。

lululemon 推出專門為跑步而設的Road to Trail 系列，為跑者提供最佳的舒適度和功能技術體驗，設計服飾時參考了品牌大使及運動員的意見，並糅合品牌過去多年以動作為設計核心的專業經驗。該系列中的每款產品都能滿足跑者的多樣需求，包括不同跑速、距離和環境地域等，上衣和褲款局部採用了微型網面布料，提高透氣度，確保在長途歷險中仍能保持舒適和乾爽。靈活和功能性兼備的全新系列適合多種活動。

不只跑步裝束有新選擇，打網球也能穿上亮眼鞋款。ASICS全新的網球鞋，第一雙為HUGO BOSS聯名鞋款「GEL-RESOLUTION 9 COLLABORATION WITH HUGO BOSS」，第二雙為倫敦主題限定款「GEL-RESOLUTION 9 LIMITED EDITION」，號稱可提供 360度的支撐及穩定並提升了鞋子貼合感，外觀也帶出運動時尚美感，尤其倫敦主題限定款還藏著以倫敦城市街景為靈感的設計小巧思。