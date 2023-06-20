有身障者晚間在台北市搭通用計程車，短短3、4公里路程居然花了車資600多元，其中光是加價就占了500元，凸顯目前部分通用計程車索價不合理的情況。身障者反映：交通部與計程車隊合作的通用計程車「愛接送」服務供不應求，如能提供更多車次，甚至在大型轉運站等處設立排班機制，對身障朋友來說更方便。

家住台北車站附近的肢障者陳榮福表示，他平常外出第一選擇是搭捷運，第二是預約復康巴士，要3到5天前預約，但要看身障程度，重度比較好約，中度或輕度身障者通常訂不到，第三選擇是通用計程車。其中「愛接送」不用加價，當然較獲青睞，但車數不夠多，而且規定最早14天前、最晚乘車前一天下午2時前完成預約，臨時要叫車時常常訂不到。

台中身障舞者邱存能表示，自己有工作，一下班就要去趕去參加職訓課程，公車常常會繞一大圈，搭通用計程車比較能掌握時間，因此都會提前預約。至於復康巴士他很少用，主要是因為復康巴士時間訂得很死，彈性不大，且幾乎都是有就醫需求者使用，其他用途者很少叫車。

生命教育講師陳青琪是肢障者，家住新北市新莊，平常使用的交通工具是捷運跟台鐵，「以前會坐公車，但身障者搭公車，司機要下來幫忙，有時會碰到司機不是很友善，所以後來我也少搭公車。」陳青琪平常會找一兩位熟悉的通用計程車司機叫車，但有時短程或是臨時情況如下雨，就不容易叫到車。

陳青琪說，她以前也跟交通部建議過，大型轉運站或醫院附近可以設通用計程車排班點，因為也不只身障者會用，老人家也用得到通用計程車。

高雄肢障者耿美琪表示，通用計程車是身障者滿主要的交通工具，比較方便，因為很多時候一般計程車輪椅上不去。但通用計程車最大問題就是車輛不足，供不應求。像「愛接送」不用加價，但其他通用計程車要加價。像她上周去台北市，晚上9點多從行天宮搭計程車到台北車站，要搭高鐵趕回高雄，結果短短3、4公里路程花了600多元，其中車資僅100多元，通用計程車加價300元、夜間加成200元，荷包痛得不得了。