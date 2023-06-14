民進黨14日正式宣布，台北市第6選區（大安）禮讓社民黨台北市議員苗博雅參選立委，引發有意爭取提名的在地議員簡舒培不滿。同樣有意參選的黨發言人、國際部主任謝佩芬也在臉書無奈表示「尊重黨的決定，我們能說的都說了！」國民黨台北市議員張斯綱14日在《國民大會》節目強調，誰會影響到賴清德的總統之路就是砍，簡舒培過去雖在議會扮演黑柯大將，但民進黨最近性平爭議延燒，需要苗博雅在這個部分加分。

張斯綱表示，大安區這邊，簡舒培一定很不甘心，過去5、6年她是民進黨「柯黑」、黑柯的總代表、總舵手，每次有很多議題要開始打柯文哲，都是她率先發動，民進黨相關人等再隨後跟上。所以她在議會問政的態度剽悍，以強力監督柯文哲著名的。

張斯綱提到，上次的立委選舉，她已經讓給謝佩芬了，她覺得這次該我了，論資排輩也夠資深，她在苗博雅之前就已經進入政壇裡面。所以她覺得苗博雅為什麼會超車呢？只是因為自己是民進黨嗎？

張斯綱指出，自己覺得，因為最近性平議題比較熱，苗博雅在這方面的表達也比較多，過去對這方面的言論也比較多，算是蠻積極的。相較來說，也許這部分她就比較加分。

張斯綱強調，至於之前有阻撓性平報案的現任立委，這部分要不要繼續查下去？這也是提醒大家，不要因為很多新案子出現，我們就忘記舊案子。「就吳思瑤啊！」之前她說沒有，但當事人就說有被阻撓報案，這部分也要說清楚講明白。

「民進黨裡面也不能說光處理林飛帆！」張斯綱直言，現在整個思維就是，誰會影響到賴清德的總統之路，基本上就砍！民主大聯盟靠行的那部分砍了，基本上也不會傷民進黨自己人感情。就算像民進黨自己人林飛帆，相信在其他輔選工作一定另有重用！

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