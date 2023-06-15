基北北桃公共運輸定期票都會通15日開放預購，台北市長蔣萬安（見圖）現身捷運市政府站與民眾互動，呼籲民眾可提前購買避開人潮。（陳俊吉攝）

15日為基北北桃1200都會通定期票預購首日，並於7月1日正式啟用。台北市長蔣萬安於台北捷運市政府站，化身一日站務員，並與民眾互動。他表示，交通局也特別製作紀念版悠遊卡，今起至25日，只要至交通局「台北交通大家談」臉書粉絲專頁填答問卷，即可獲得抽獎機會，限量500份只送不賣。

依交通局資料，基北北桃1200都會通截至上午10時，台北捷運已預售3035張。

蔣萬安表示，今日是預購首日，已有多人購買，代表1200月票深受喜愛，令民眾迫不及待採購，也避免6月底大排長龍。1200月票是他一上任就大力支持，向中央爭取支持經費、設備建置，基北北桃也積極開會尋求共識，中央同樣正面回應。

他指出，1200月票不僅減輕通勤、通學負擔，也對於朝向2050淨零碳排目標有極大幫助。明年則推出YouBike前30分鐘免費，鼓勵大家多使用大眾運輸，朝低碳擁續方向前進，綠運輸使用率則自60％提升至70％。

今起至25日，民眾可至交通局「台北交通大家談」臉書粉絲專頁填答問卷，即可獲得都會通紀念悠遊卡抽獎機會，限量500份只送不賣。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

他提醒，交通局特別製作紀念版只送不賣的都會通紀念悠遊卡，今起至25日，民眾可至交通局「台北交通大家談」臉書粉絲專頁填答問卷，即可獲得抽獎機會，將於6月26日公布得獎名單，限量500份、3種款式。

交通局補充，即日起民眾即可持悠遊卡至捷運站、國光客運指定車站加值機購買設定1200月票，台鐵指定車站則是自7月1日起，啟用後30日內不限次數，可搭乘台北捷運、新北捷運含輕軌、桃園機場捷運、雙北市區公車、桃園市區公車和基隆市區公車、台鐵、公路／國道客運，並享雙北YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

交通局提醒，一張悠遊卡只能設定一種定期票，建議已購買雙北1280定期票的使用者持續使用至屆期，即日起也可持另張悠遊卡提前設定基北北桃都會通。而持超級悠遊卡SuperCard的民眾，只要成為悠遊付會員，即可直接透過悠遊付Easy Wallet APP，以手機在線上購買。