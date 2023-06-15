男星許傑輝性騷醜聞連環爆，先是被爆料表演課要求練習「集體做愛」配音，接著遭女星黃云歆、啦啦隊成員短今接連指控狼行，不過仍有不少藝人力挺，像是劉至翰就在許傑輝道貼文留言聲援，不過此舉遭作家謝知橋怒轟：「你記不記得你親生妹妹劉致妤也被性騷」。

許傑輝日前遭指控表演課要求練習「集體做愛」配音，讓上課的學生感到不舒服，引發軒然大波，他隨即發出道歉聲明滅火，並強調已經在自我反省，許多藝人便在底下留言打氣，像是藝人劉至翰就寫下：「我們相處過很久，我懂你的專業執著，也許自我要求不一樣，會有不同的感受，但是輝哥永遠是開啟我喜劇能力的老師」。

對此，作家謝知橋把矛頭對準劉至翰，他指出其他人聲援許傑輝就算了，畢竟當時爆出「要求學生模擬群交配音」的事件，還能說是特別的練習帶過去，但不解遭多人指控性騷後，劉至翰不僅跑去聲援，還強調許傑輝只是「自我要求不一樣」，讓他怒斥：「這兩天關於許傑輝事件已經有幾個受害者了？扣除前面的表演練習，隨便google就三個：要交性感作業、要摸胸部、要練習接吻」。

謝知橋接著反問劉至翰，是否還記得妹妹劉致妤2年前也被性騷過，身為兄長的他如今卻是幫加害者打氣，絲毫沒有考慮到妹妹的感受，對此，網友紛紛留言：「我覺得會幫加害者說話的人，自己也是加害者的可能性是很高的」、「只有共犯才會相互聲援吧」、「這些留言多到讓人搖頭跟不舒服，這些人怎麼配當演員」。

許傑輝稍早再度發表道歉聲明，宣布從即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，並會持續誠心反省。

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