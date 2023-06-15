台中市大肚區山陽國小6年級學童學習布袋戲，15日演出由師長編寫的劇本《山腳仔傳奇》給全校師生，深具地方特色。（潘虹恩攝）

台中市大肚區山陽國小推動傳統戲曲，6年級學童經過1學期學習，15日演出由師長編寫的劇本《山腳仔傳奇》給全校師生。（潘虹恩攝）

台中市大肚區山陽國小6年級學童15日演出布袋戲，劇本以山陽國小校本課程所編寫的〈山陽少年大肚探遊〉教材發想，結合大肚在地故事與太鼓隊元素。（潘虹恩攝）

台中市大肚區山陽國小推動傳統戲曲，繼兒童節全校老師聯合公演給小朋友看，6年級學生也學起了布袋戲。今日演出以山陽國小校本課程所編寫的〈山陽少年大肚探遊〉教材為發想主題，結合大肚在地故事與太鼓隊元素，經過3個多月學習、排演，15日表演給全校師生觀賞，精采又具特色。

山陽國小去年開始和台中市文資處1916工坊合作推動「文資到校園」專案，媒合王英峻布袋戲團將傳統戲曲表演帶入校園，全校20多位教師經過1學期學習，在今年兒童節演出《神判奇案》當作禮物送給孩童，而後6年級學童也展開布袋戲學習課程，如今有所成果。

山陽國小校長王派仁說，今日戲劇《山腳仔傳奇》以山陽國小校本課程所編寫的〈山陽少年大肚探遊〉教材為發想主題，內容包括大肚區地名由來、大肚王國興衰以及4月瘋媽祖「大肚二庄媽祖繞境」的民俗活動，同時結合山陽國小最具特色的太鼓表作為開場與伴奏，深具地方特色，由教師進行劇本改編，學生演出，一起創造美好的學習經驗。

王英峻說，這次演出以台語對話，一方面接觸傳統藝術，一方面學習母語，但小朋友都不太會說，過程有點困難，但小朋友都很願意學習，想把它做好，相信他們永遠會記得國小曾經有這樣的經驗，未來也可以成為傳統戲劇的支持者；班導師陳姿蓉說，布袋戲是台灣傳統文化卻少有機會接觸，對孩子是難得的體驗，同時孩子也學習老師對於藝術的要求與目標，不斷突破。

學生王伶菱說，她小時候會陪阿祖看布袋戲，但沒有接觸，知道要上布袋戲的課程後很期待，過程才發現原來操作玩偶很不簡單，不夠靈活與協調，經過不斷練習才學會；盧璿元說，學習過程有時會遇到難關，譬如動作和口白說話總學不會，但老師會耐心教導，會教導如何轉換、代替，讓他更了解布袋戲，也覺得很好玩。