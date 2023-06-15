藝人許傑輝性騷醜聞連環爆，遭女星黃云歆、啦啦隊成員短今接連發文指控，稍早，他再度發表道歉聲明，宣布退出演藝事業，停止所有公開活動，並強調會誠心反省，對此，兩性作家御姊愛表示只在臉書發布道歉聲明的行為，「與其說是道歉，不如說是表演給大家看」。

御姊愛表示每位被指控性騷的加害者，都會在臉書發表道歉聲明，內容不外乎寫道：「如果造成當事者困擾、不舒服，在此誠摯致歉」，雖然道歉是基本原則，但應該是面對面向對方直接表達歉意，而不是在臉書發文了事就好，接著指出：「什麼時候貼在臉書上代表鄭重了？這樣與其說是道歉，不如說是表演給大家看」。

御姊愛強調加害者不需要跟社會大眾道歉，真的該誠懇認錯並請求原諒的對象，是「受害的當事人」，這些人才是加害者該正視的對象，接著透露過往也曾被性騷過，不過至今仍未獲得對方誠懇主動的道歉，因此相當理解受害者欠一個誠懇道歉的感覺。

網友對於御姊愛提出的一番見解大表認同，紛紛留言：「一堆人在那邊幫這些性騷擾的人加油，不知道是在加油幾點的」、「真正的鄭重應該是像開記者會這樣吧」、「『如果讓你不舒服我道歉』，就是覺得自己沒錯的意思，那也不叫作道歉」、「他們以為臉書道歉跟以前登報道歉有一樣嗎」。

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