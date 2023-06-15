下周迎接端午節，南門市場因為粽子口味多元又齊全，是民眾採買好去處，億長御坊店長黃小姐表示，疫情解封後訂單增2成，但粽葉跟繩子漲近3成，食材也漲，價格微漲5元，民眾周小姐則表示，物價樣樣漲，粽子漲個5到10元消費者還可接受。

下周將迎接端午節，不少民眾跑到南門中繼市場買粽子及乾貨。（張芷瑜攝）

億長御坊店長黃小姐表示，疫情解封後訂購粽子的人特別多，公司行號訂單也增2成，但今年肉類、蛋黃、香菇樣樣漲，肉類每台斤從百元多漲到140元、香菇漲5％，其中，粽葉跟繩子也漲近3成，才微調粽子價格增5元，其餘自行吸收。

黃小姐說，除了傳統粽，今年配合現代口味推出黃金火腿鹼粽，鹼粽通常是原味跟包豆沙，很少做鹹的，這款包火腿跟栗子，天氣熱時冰涼口感更好入口，消費者反應都不錯。

60年老店南園食品表示，一個月以前就有很多人就來訂粽子，總是供不應求，雖然物價上漲，但價格仍維持跟往年相同；立家湖州粽老闆娘朱太太表示，今年買氣增2成，粽子價格未調整，肉粽還是60元、蛋黃粽70元，上漲成本就自行吸收。

合興糕糰老闆娘任太太則說，今年粽葉成本上升，一捆60公斤去年5800元、今年6800元，肉每台斤也漲1成，但想回饋老顧客所以粽子凍漲。

任太太也說，看人潮估今年業績可增10倍，現在加緊備料，要讓客人盡興購買，今年為幫小朋友打氣，也考量不喜歡吃豬肉的民眾，加增口味推出棒棒雞腿粽，歡迎大家來嚐鮮。

來買粽子的民眾周小姐表示，常買的南園食品粽子沒漲價，但若因為物價調漲，店家漲幅5到10元消費者都還可以接受，雖然也會網購，但網購一顆粽子也要80元，不如自己來市場挑。