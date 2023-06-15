民進黨中執會14日邀財信傳媒董事長謝金河專題報告，提到「兩岸關係很好的時候，台灣經濟從來沒有好過，但這3年台灣經濟非常好，股市也創下歷史高點」。國民黨台北市議員李彥秀指出，貿易統計出口連9黑，年減14％；進口連7黑，年減21％。工業指數年減22.8％，製造業生產指數則年減23.5％，兩項均呈連11黑。謝自己都曾說如果沒有對陸順差，台灣已是逆差國。處處打臉民進黨，說經濟好是與人民活在平行時空。

李彥秀今(15日)在臉書發文表示，謝金河董事長財經專業令人尊敬，說法也與蔡英文「台灣經濟20年來最好」如出一轍。不過，台灣的經濟真的好到「不要不要」的嗎？台灣與中國大陸經濟真的能完全脫勾嗎？「這裡也提供幾個數據。」她指出：1.財政部公布5月貿易統計，出口「連9黑」，年減14％；進口「連7黑」，年減21％。財政部預估，出口「最快」要到9月才能轉正，慢則要等到11月。

2.經濟部發統計，4月工業指數是年減22.8％，製造業生產指數則年減23.5％，兩項指數均呈「連11黑」。

3.主計總處公布，去年全年每人每月經常性薪資平均為44,417元，年增2.8％；每人每月總薪資年增率也達3.45％。惟剔除物價因素後，實質經常性薪資為41,357元，年減0.15％，已經連續2年負成長。

4.財政部公布，2020年綜所稅申報資料，分成20等分位來看，最低5％，平均所得3.4萬，最高5％平均所得505.3萬，相差約149倍，再創國內貧富最大差距。

5.謝董事長今年1月發專文指出，「台灣對中國，香港去年的貿易順差高達1,004.35億美元，只比2021年1,046.8億美元略低一些。這兩年兩岸關係非常不好，按照陸方統計，台灣對大陸的順差高達1,565億美元。如果沒有去年來自中國大陸1,004.35億美元大順差，台灣已是逆差國。」她強調，事實上，《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），就是兩岸「兩岸關係好」下的產物，當年蔡英文稱ECFA是糖衣毒藥，更說執政後要舉辦公投廢掉ECFA，現在卻深怕中國大陸「終止」ECFA？

李彥秀直言，蔡英文說「台灣經濟20年來最好」，但從進出口貿易、實質薪資所得、貧富差距，政府公佈的數據等，卻處處打臉民進黨，果然一個台灣兩個世界，民進黨高官與人民活在平行時空。