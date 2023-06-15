隨著年紀增長，男人難免會出現攝護腺的毛病。最近網路上流傳著攝護腺癌的「籃球療法」，號稱不需要開刀治療，也不會再有殘留的尿液，然而有醫師表示，這其實是完全錯誤的訊息，還有物理治療師分享攝護腺慢性發炎時的緩解方法。

台灣事實查核中心今（15）日發文指出，近日網路上瘋傳一段影片，一名藍衣男子坐在籃球上前後左右擺動下身，還說：「幅度要大！才滾得到」。影片搭配的文字寫下：「買一顆籃球吧，這筆錢一定要花，分享給所有有攝護腺障礙的人，保證有效、免除開刀，努力作一天比一天好，攝護腺癌由存尿而來，作了就無存尿，實證作了的人改善好結果」。

網路上瘋傳「坐籃球」能治療攝護腺癌，不僅免開刀還不會有殘留尿液。（圖／翻攝自事實查核平台）

對此，新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏表示，常見的攝護腺疾病包括攝護腺肥大、攝護腺癌、攝護腺炎等，目前沒有任何科學證據顯示，坐在籃球上滾動能有效預防相關症狀，當患者出現尿滯留、泌尿系統反覆感染、反覆出血、腎臟或膀胱功能衰退等情況時，醫師可能考慮開刀治療，而這些症狀都無法透過坐籃球改善。

另外，傳言提到的「存尿」應該是指阻塞型、尿不乾淨的症狀，攝護腺癌可能跟泌尿系統反覆發炎有關，但「尿不乾淨」不能和癌症畫上等號，傳言「攝護腺癌由存尿而來」是錯誤的敘述。

林口長庚醫院泌尿科醫師侯鎮邦指出，若患者有頻尿、尿失禁等排尿障礙，臨床上會建議做骨盆底肌肉收縮運動，也就是「凱格爾運動」改善，然而，坐在籃球上前後滾動，無法緊實或增加骨盆腔肌肉收縮能力，不能治療攝護腺肥大，更不可能治療癌症。

值得注意的是，物理治療師黃博靖說，攝護腺發炎分成急性、慢性，若久坐、緊張造成的骨盆底肌肉緊繃引發慢性發炎，可以做骨盆底肌「壓點按摩」放鬆，每一個點按壓約1至2分鐘才能真正放鬆。至於攝護腺急性發炎、攝護腺肥大、攝護腺癌是否能藉由按摩緩解？醫師何肇晏說，不僅不適合，也完全沒有任何效果，最好的方法就是就醫評估，切忌自行胡亂按壓。