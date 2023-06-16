台灣近來不論政壇或娛樂圈，性騷事件頻頻被爆出，像是朱學恒、許傑輝昔日狼行全被挖出，不過如今似乎又有未爆彈，有「最辣國文老師」封號的Q塔，稍早爆料有名男模曾在公園裡對女性性侵未遂，接著洩漏些許相關線索，引發網友瘋猜其身分。

Q塔表示許多人接連爆料後，讓她對於這些遲來的正義由衷感謝，接著揭露某女演員的男友（過去曾是男模），如今必定為昔日犯下的行為驚慌失措，她細數對方罪狀：「喝酒後假借酒意，串通友人在包廂裡摸女生屁股，講一些噁話，甚至在公園對女性性侵未遂，受害者隨便問都一堆」，加上對方當時還非單身，讓她忍不住怒嗆：「這些都足以讓你惴惴不安一輩子」。

Q塔指出當初不舉發對方狼行，主要念在對方女友出身書香世家，被奉為「氣質女神」，加上事業處於正紅階段，還不斷為男友犯下的行為求情，基於「女人不想為難女人」的前提下，決定不讓對方難堪，接著撂下狠話：「不代表這位L先生，過去做出傷天害理的事就可以被原諒」，也希望所有男性能以這次#Metoo運動為鑒，強調：「過去女性的隱忍已經不是主流，真的麻煩自重」。

對此，網友紛紛留言：「都已經性侵未遂了，還不直接點名」、「性平教育要從小做起」、「知名女藝人的男友（過去曾是男模），林先生，好想知道是誰啊」、「應該不能針對單一性別，女性對女性騷擾。男性對男性騷擾，女性對男性騷擾一樣需要重視」。

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