劉奕兒、孫沁岳、張立昂、姚以緹、劉修甫、賴琳恩等人今（16）日出席三立、華視都會愛情劇《鬼之執行長》首映記者會。「＃me too」事件繼續延燒，形象性感的賴琳恩，先前試鏡要排戲，有位在現男演員特地挑親密戲，本來都溝通好界線了，但一開拍該男演員「感覺來了」，趁機吃豆腐亂摸亂親，誇張到連工作人員都看得出來，導演有試圖制止，對方也說好，但一開拍「感覺又來了」。

賴琳恩說當下為了拍攝進度，只能想著趕快拍完就好，之後便把該男演員拉黑名單。她被吃豆腐，老公陳乃榮也知道，但因為沒有直接證據，只能作罷。現在拍戲尺度一樣沒變，賴琳恩強調只要溝通好都可以接受，她也感嘆演員難為，只能保護自己，「如果察覺這個人很奇怪，又不好意思當面拒絕，一定要用表情、口氣來拉開距離，也不要單獨相處。」

劉奕兒（左）、姚以緹、劉修甫受訪時表情生動。（粘耿豪攝）

而張立昂和遭許傑輝性侵的受害者之一黃云歆是好友，他說自己拍戲太忙了，但有看到新聞，最近會找時間關心她。劉修甫分享自己曾經在健身房淋浴時，有位陌生男子拉開門簾試圖闖入，他嚇得把男子推出浴間，該名男子碎碎念後離開，但因為當下腦筋一片空白，也忘了要調監視器，事發過幾天才慢慢回神。

張立昂（左）、劉奕兒戲裡戲外感情都好。（粘耿豪攝）

張立昂這次在《鬼之執行長》中過足戲癮，因為這次詮釋方式跟以完全不同，他笑說光是台詞就超越以前的尺度，也讓觀眾看到他又痞又賤，而劉奕兒這次忽男忽女，為了演男生，現在走起路來超帥氣，而扮男生讓她最不舒服的就是束胸，因為每次要先穿小可愛，再一層一層往外加，有時有6層之多，她表示因為自己皮膚很敏感，所以在夏天很熱的時後回家都發現胸部起紅疹，說：「這是當帥哥必要的犧牲！」

劉奕兒（左）和姚以緹劇中演姊妹。（粘耿豪攝）

劉修甫（左起）、姚以緹、孫沁岳在劇中有感情現。（粘耿豪攝）

她笑說這次演戲有好多第一次的嚐試，像上男廁所，有時張立昂在裡面，她喊一句：「我進來了，一起尿尿」！就站到張立昂旁邊，張立昂笑說好在沒嚇到縮回去，劉奕兒還逼張立昂教她尿尿，好在她這次表現讓張立昂讚說：「她是男是女我都喜歡」。《鬼之執行長》，將於6月19晚間8點於三立都會台、9點於華視頻道播出。

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