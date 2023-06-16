王陽明（左）看到太太蔡詩芸來探班，立刻來個愛的抱抱。（衛視中文台提供）

衛視《神秘五金行》持續進行台南市定古蹟盧經堂外牆劍獅彩繪外，AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲更化身安親班老師，還跟國小棒球隊進行友誼賽，實在有夠忙。忙碌之外也有驚喜，王陽明的老婆蔡詩芸無預警現身南下探班，讓一向帥氣的王陽明不只開心，更一度臉紅害羞，足見夫妻倆的好感情。

節目當時拍攝時必須一連在台南待十幾天，忙碌之餘也有來自家人意外溫暖的驚喜！正當王陽明在台南市定古蹟盧經堂外牆劍獅進行彩繪時，太太蔡詩芸特地趁空檔來到《神秘五金行》探班，為了給老公意外的驚喜，在「暖男」温昇豪掩護下，讓多天不見王陽明夫妻終於可以相聚，看到愛妻現身，王陽明眼神裡滿滿藏不住的愛意，撒嬌般抱怨說：「我就知道，她今天一直不接我電話。」

他接著立刻上前跟蔡詩芸來個愛的抱抱，還開心的把蔡詩芸介紹給AKIRA、禾浩辰、蔡昌憲認識，在節目上一向帥氣的王陽明此時難得露出害羞靦腆的一面，小別勝新婚，開心的心情溢於言表，還被眼尖的温昇豪發現：「你臉怎麼忽然變那麼紅」，原來因為老婆蔡詩芸剛好要回澳洲一趟，王陽明太想念太太和孩子，好希望可以見上一面。

因為王陽明之前有給AKIRA看過蔡詩芸表演的影片，當時AKIRA還驚訝的對王陽明說：「這是你太太嗎？也太帥了吧！」現在見到本人，AKIRA不忘稱讚蔡詩芸是個很棒的饒舌歌手，兩人還說之後要去看彼此的演唱會。有蔡詩芸現場陪伴，不只王陽明，所有人工作起來格外有幹勁、專注，從天明畫到傍晚，也到了蔡詩芸要離開的時間，手上拿著畫筆還在努力作畫的王陽明問蔡詩芸等一下是不是要回五金行，沒想到蔡詩芸卻回說要回台北了，讓王陽明依依不捨的說：「不要，我想見我女兒！」夫妻倆互動實在有夠甜蜜。

對於這次短暫的台南行，蔡詩芸也有點不捨，她表示自己跟王陽明之前都是因為工作各個來到台南，這次來探班是兩人第一次一起出現在台南，希望以後有機會跟王陽明一起來台南度假，好好品嘗兩人最愛的牛肉湯。