高市楠梓區1家團膳業者遭爆廚房有鼠輩亂竄，質疑有供餐給學校，恐有食安疑慮。對此，高市衛生局、教育局到工廠稽查，初步了解有菜渣、環境不周等情形，最嚴重將撤照，但經查業者半年多前就沒供餐給學校。業者也反駁，對於該未經平衡求證的不實報導嚴加譴責外，並保留法律追訴權。

有民眾向《記者爆料網》爆料指稱，楠梓區海專路上1家專營國小營養午餐及公司團膳的中央廚房，衛生環境堪憂，廠內境髒亂不堪，隨處可見老鼠到處跑，怒轟業者太誇張，根本不把幼童食安當一回事。

高市衛生局長黃志中今在議會受訪時表示，昨天下午5時許接到反映後，教育局跟衛生局分3組到2個學校及團膳工廠稽查，學校部分稽查沒有問題，今早7時許進去工廠稽查，初步了解有菜渣、環境不周等情形，將再進一步調查，最嚴重將撤照。教育局長謝文斌則回應，這家業者半年前就沒有供餐給學校，因此沒有涉及學校食安疑慮。

該團膳業者也發聲明駁斥指控，目前廚房正處於更新修繕設備及沒有供應食品的時期，各項包括標準膳食工作人員的清潔安全管控與炊煮食品的青果蔬食備菜裝備消毒等程序，都得等施工告一段落才可進行，尤其是施工人員得搬運安裝機具，門房無鏠管制無法做到如營運時的標準，也因廚房會留有菜餚氣味，引來老鼠侵入。

業者怒轟，媒體報導前不經查證，甚到極盡誣衊業者不重視食安的言詞，均經截圖為佐證，前往警方備案，除將保留法律追訴權外，若造成營運績效損失與信譽受損，也將一併求償。