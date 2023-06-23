教育部去年推動偏鄉學校精進午餐方案，只要加入偏鄉學校中央廚房計畫或食材採購聯盟，補助每名學生每餐食材費62元，雲林縣有124校受益，圖為雲林崙背國小新落成的中央廚房。（校方提供）

教育部去年（111學年度）推動偏鄉學校精進午餐方案，只要加入偏鄉學校中央廚房計畫或食材採購聯盟，補助每名學生每餐食材費62元，雲林縣有124校受益，但自行招標配菜廠商的大學校就無此補助，維持食材費約40多元，許多家長陳情縣府建請教育部大校比照辦理。

雲林縣營養午費多數學校是每月700元至800元，以供餐20天計算，每餐約35元至40元，台塑企業額外補助每人每餐補助7.1元，品質算是不錯。

教育部去年推動偏鄉學校精進午餐方案，鼓勵縣市政府設中央廚房，雲林共有9所學校興建或整修為中央廚房，供應22所小學營養午餐。另外，偏遠山區、沿海的學校，也有95校分成12組成立食材採購聯盟。

無論參與中央廚房方案或採購聯盟方案的學校，教育部都補足至每餐食材費62元，雲林縣有124校受益；其餘65所較大型學校因自辦採購食材，無法獲得教育部補助。

斗六市許多所大學校家長向縣議員賴淑娞陳情，校方也想加入採購聯盟以獲得中央補助，但已超過期限無法加入，希望中央的營養午餐補助應該一視同仁，不要分偏遠、一般學校。

縣議員賴淑娞表示，如果精算800元午餐費的結構，一般學校的食材費只有22元，偏鄉學校食材費達49元；一般學校吃三菜一湯一飯，偏校是三菜一飯一點心；一般學校沒有運輸補助、獲補助廚工薪資一年11萬7000元，而偏校有交通補助、廚工薪資補助30萬元。

教育處長邱孝文指出，都會區學校多有此反應，各縣市也都接到陳情案，雲林縣數月前已行文教育部，建請把所有學校午餐食材費補足至62元。

邱孝文表示，據他了解教育部的看法是中央廚房、聯合食材採購計畫是協助解決偏鄉學校辦理營養午餐的困難的作法，雲林縣的公文目前是「錄案」狀態，目前尚無下文。