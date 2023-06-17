現在小孩生日儀式感滿滿，一名人妻分享，兒子生日帶著蛋糕和餅乾去學校慶生，結果隔天她卻接到園長的電話，對方表示她的行為引起其他家長的怨言，認為這樣會影響孩子的價值觀，因此希望她能幫兒子轉學，讓她當場傻眼，也引起網友熱烈討論。

一名女網友近日在臉書社團《匿名公社》上分享，兒子生日那天，她訂了蛋糕和手工餅乾給兒子帶去學校慶生，回家以後也嘰嘰喳喳的分享自己的喜悅，隔天幼兒園的園長卻打過來說「你這樣的行為造成其他人很大的困擾，也可能會讓孩子產生比較的心態，影響到孩子們的價值觀。」讓她聽了很傻眼。

女網友表示，園長說他無法得罪其他的家長，因此只能請原PO辦理轉學，但這樣的解決方式讓她完全無法接受，憑什麼為了不得罪其他家長，就選擇叫她轉幼稚園？他說他也很為難要我不要為難他，但現在是誰在為難誰？價值觀不是家長該教導的嗎？我只是拿個餅乾買個蛋糕，就可以影響到別人的價值觀？會不會太扯了？

貼文引起網友討論，不少網友看呆直呼，這個園長完全沒有辦法好好協調家長們之間的矛盾，另也有人吐槽說，家長們不會教就直說，真的要亂把責任歸咎在芝麻蒜皮的小事情。「好好教育自己的孩子有什麼好比較的 而且小孩生日父母準備也是想分享喜悅」、「小孩之間真的會比較」、「這時候老師的作用是什麼呢？老師應好好教導孩子，收到什麼都應該有感謝的心」。