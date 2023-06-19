近期「#Me Too」風波持續延燒，不少人勇於發聲，出面揭露過往遭遇到的「性騷」舉動，而此風波也延燒至演藝圈，舉凡許傑輝、宥勝、黃子佼等知名藝人都被爆料過往有「伸狼爪」的行為。而今(19)日稍早，曾為模特的女網友也在臉書上發文爆料過往曾遭到知名搞笑藝人強抱、強親、解衣揉胸等舉動。

某位女網友今日在臉書上發文，坦言：「看著電視新聞me too性騷事件一件一件爆出，心中隱藏十幾年的恐怖畫面也一直不停重複播放。」透露自己過往曾被一位知名搞笑藝人「伸狼爪」，而今只要在電視上看見「他」，就會想起當時他那恐怖掙獰的臉。

有網友發文爆料知名搞笑藝人的「性騷行為」。(圖／翻攝自Amber Chang臉書)

女網友指出自己當年還只是個無名氣的小模特，當前輩在下節目後邀約送自己回家時，沒有多想的就上了對方的車。誰料，路途中他卻找理由將車停下，並在沒經過同意的情況下，自己強抱、強親、並且「手也不停的伸進去開始拉扯我內衣揉胸，甚至伸進去我裙子裡企圖想要將我底褲扯下，他解開褲頭 將我熊抱坐在他大腿上用力磨蹭。」而自己僅能不停的求饒，事後對方更副輕鬆樣邊開車邊上下其手摸著我大腿笑著說：「不要緊張！回生二回熟。」

網友發文寫下「我們不能就這樣算了」。(圖／翻攝自Amber Chang臉書)

女網友表示：「現在的我，早已離開那圈子有個正常家庭對兒女，我不想紅也只想好好安穩的過日子老公也全力支持我這次勇敢的發聲！但也請大家不要過問，我不想因為此事波及到身邊的人。」表示自已要為當年無能為力、無助也無力反抗的女孩發聲。

Nono透過經紀人回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」

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